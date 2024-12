EKSKLUZIVNO Anamarija za RTL.hr: 'Zbog 'Ljubav je na selu' pomirila sam se s bivšim mužem'

Anamarija je za RTL.hr progovorila o Darku, njihovom odnosu i novostima u svom ljubavnom životu.

Išli ste s Darkom na romantično putovanje. Kako ste se tamo proveli, kako je to izgledalo?

Bilo mi je malo teško, zapravo jer sam već znala ishod koji se mene tiče osobno. Zbližila sam se s bivšim suprugom. Kako to sad čovjeku reći? Nisam niti točno znala da li je zaljubljen ili nije zaljubljen jer malo se zaljubio u ovu, malo se zaljubio u onu.

Jer ipak je odabrao vas nakon što je stalno ponavljao "Brankica, Brankica"?

Jer je nekoga morao odabrati. To je tako, to sam shvatila. Sad recimo da sam se ja zaljubila u Darka, kako bi to ispalo. Ti si zadnja osoba ostala i ideš sa mnom na putovanje. Ja bih bila jako povrijeđena. Na sreću, to se nije dogodilo jer sam se ja pomirila sa svojim bivšim suprugom.