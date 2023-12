EKSKLUZIVNO Azra za RTL.hr o Jožefu i velikoj promjeni na ljubavnom planu: 'Dogodila mi se ljubav'

"Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina", ispričala je Azra.

No otkrila je da je ipak bilo promjena na njezinom ljubavnom planu.

"Dogodila mi se ljubav nakon showa. Uskoro ćete saznati sve", najavila je i objasnila je kako zasad ne bi o detaljima.

Inače, Azra je ranije objasnila što je potrebno da bi se rodila ljubav. "On ne trudi dovoljno. Čovjek kada je zaljubljen, treba to na neki način i pokazati. On se kao muškarac treba više potruditi i iskoristiti vrijeme kako bi me osvojio i dokazao da me zaslužuje.", ispričala je.