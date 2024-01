EKSKLUZIVNO Azra za RTL.hr o novoj ljubavi: 'Ne mogu vjerovati da se ovo može meni dogoditi'

Azra Kitić nije pronašla ljubav sa slovenskim farmerom Jožefom Mastnakom o čemu je ranije progovorila za RTL.hr. "Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina", ispričala je Azra.

No otkrila je da je ipak bilo promjena na njezinom ljubavnom planu. "Dogodila mi se ljubav nakon showa. Uskoro ćete saznati sve", najavila je Azra.