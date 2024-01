EKSKLUZIVNO Bili smo u ljubavnom gnijezdu Miroslava i Gabi: 'Gabrijela i mama su se udružile protiv mene'

Gabrijela Juraja i Mislav Dekalić zaljubili su se u 16. sezoni 'Ljubav je na selu', a ubrzo nakon završetka showa počeli su živjeti zajedno na farmerovom imanju u mjestu Ravneš blizu Bjelovara.

Par je otkrio kako izgleda njihova svakodnevica i kako dijele poslove te su progovorili o odnosu s njihovim obiteljima i budućnosti.

Već neko vrijeme živite skupa. Kako izgleda vaša svakodnevica?

Gabrijela: Do podneva sam u autoškoli, popodne radim.

Miroslav: Dobro je to, kliknuli smo i stvarno se dobro slažemo. Njoj su se te neke kockice posložile, našla je tu i posao kod nas u selu. Ima koji metar do posla.

Gabrijela: Nisam više mesar, trenutno radim u proizvodnji tjestenine. Nešto sasvim drugo, ali jako zanimljivo. Predivna mala, poduzetnička priča i drago mi je da mogu biti dio toga.

Kako izgleda vaša preraspodjela posla?

Gabrijela: Ne kuha nitko. Uglavnom sad dok su nam tako rasporedi pretrpani skuha nam njegova mama. Stvarno, da nema nje mislim da bismo bili i gladni i žedni jer ništa ne stignemo.

Miroslav: Kao što kaže, ona je na poslu, ja na poljoprivredi i mama, recimo, uskače nekih 90 posto. Kad smo vikendom doma, mi kuhamo da je malo zamijenimo.

Gabrijela: Dobro, pomažeš mi raditi kolače.

Miroslav: Evo, nekad se i počisti po kući, pospremi krevet.

Kako je tvoja obitelj prihvatila Gabrijelu?

Miroslav: Gabrijela i mama su se udružile protiv mene. Naravno, sve je to kroz šalu. Može i ona sama reći da je prihvaćena, kao kći. Super se slažu.

Gabrijela: Da, njegova mama me stvarno prihvatila kao kćer. Predivno me tretira i brine se za mene. I kad nisam dobro, uvijek pita kako sam i skuha mi čaj i napravi posebno jelo za mene, pošto ne jedem većinu stvari koje jedu oni tako da stvarno me pazi i mazi jako puno.

