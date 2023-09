EKSKLUZIVNO Brankica o odnosu sa Zvonkom: 'Sa mnom ne može manipulirati'

Kandidatkinja prošle sezone showa 'Ljubav je na selu' Brankica bila je jedna od tri djevojke koja je bila na farmi kod Zvonka. To je možda bila i najuzbudljivija farma budući da su se žene žestoko borile za Zagrepčanina. Do samog kraja dvojio je koga će povesti na romantično putovanje - ide li s njim Smilja ili Brankica? Vidno, Smilja je bila jako zagrijana za Zvonka, a sviđao se i Brankici. Ipak se odlučio za Smilju, a Brankica nam je u videu otkrila što se to točno događalo kod njega na imanju. Je li istina da ih je zavlačio i da im je, kako bi se reklo, 'mazao oči'? Gledala je scene iz emisije i dok su joj neke namamile osmijeh na lice, druge su je rastužile.

"Zvonko se boji žena", rekla je Brankica.