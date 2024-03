EKSKLUZIVNO Branko iz 'Ljubav je na selu' odustao od svadbe: 'Slomljen sam, ostavila me bez riječi'

"Kada sam ja otišao na posao, ona je otišla. Ne znam zašto. Nismo se svađali. Bili smo jako složni. Zbog svog odlaska me slomila, uništila me. Srce mi je slomljeno, povrijeđen sam", rekao je Branko.

Branko Jurković sudjelovao je u prošloj sezoni 'Ljubav je na selu' gdje je na romantično putovanje poveo Smilju. Ona je, kako je tada govorio, bila žena za njega, no nažalost, veza nije uspjela. Branko se tijekom snimanja dopisivao s drugim ženama, što mu je Smilja uvelike zamjerila. Iako od ljubavi u 'Ljubav je na selu' za njega ništa, Branko je svoju srodnu dušu pronašao nakon izlaska. Kako je ekskluzivno rekao za RTL.hr, spremalo se i vjenčanje. Sada je otkrio da od toga ipak ništa.

Zaručnica ga je, kaže, ostavila na Valentinovo i točno deset dana prije vjenčanja. Naime, trebali su se vjenčati 24. veljače, sve je bilo dogovoreno - matičar, sala, kolači...

"Ponizila me, ne samo pred ljudima, nego i pred Bogom. Da smo se mi svađali, onda bih nešto i rekao. To joj ne mogu nikada oprostiti, a volim je više od sebe", naglasio je i dodao kako mu je vratila prsten. "A što mi to vrijedi", utučeno govori Branko.

"Nisam nikada izgubio vjeru u ljubav iako me srce boli za njom. Srce mi je sišlo u pete, neću se nikada oporaviti. Iznenadila me, ali što ću, život ide dalje", zaključio je.

'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Svi oni koji su spremni za avanturu života mogu se prijaviti već sada u novu, 17. sezonu showa na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža). ''Ljubav je na selu'' vas čeka!