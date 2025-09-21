Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Ekskluzivno! Darko iz 'Ljubav je na selu' otkrio da ljubi, javila nam se i njegova djevojka: 'Planiram ga dovući u Hrvatsku'

Darko iz 'Ljubav je na selu' već je neko vrijeme u vezi s gospođom iz Zagreba

RTL.hr
21.09.2025 07:00

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Darko možda nije pronašao ljubav u showu, ali mu je emisija u tome svakako pomogla. Otkrio nam je kako je zaljubljen, a da su u vezi, potvrdila nam je i njegova partnerica, koja zasad želi ostati anonimna. 

"Pratila sam 'Ljubav je na selu' i Darko mi se svidio po svome karakteru i naravi. Javila sam mu se porukom pa smo se neko dopisivali. Javila se simpatija i kada je završio serijal, bili smo prijatelji i onda smo se sreli te smo došli do zaključka da je moja majka iz istog kraja kao i njegovi roditelji. To nas je dodatno zbližilo. Dosad smo se nekoliko puta našli te smo odlučili kako želimo graditi vezu", rekla je gospođa i dodala:

Darko, Ljubav je na selu
Darko, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

"U kontaktu smo svaki dan, mislim da će iz toga stvoriti nešto više. Planiram ga dovući u Hrvatsku. Kad završi svoje poslove, dalje ćemo se dogovoriti. Razgovarali smo mi o tome, domovina je oboje". 

Otkrila je za RTL.hr i što ju  je točno privuklo njemu. 

"Mene je privuklo sve, njegov karakter, ponašanje, iskrenost, nježnost, ljubav prema prirodi i cvijeću, kako cijeni svoj vrt, kuću, kako čuva svoje imanje i želi ga uljepšati. U sretnoj smo vezi i odlučili smo sve polako graditi i zasad nam je lijepo. To je sve zahvaljujući vašoj emisiji", zaključila je. 

Darko je također za RTL.hr potvrdio kako je sretan i zadovoljan i ne isključuje povratak iz Nizozemske u Hrvatsku. 

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

ljubav je na selu darko
Ljubav je na selu

Farmer Dušan iz 'Ljubav je na selu' o ljubavi i životnim vrijednostima: 'Dogovor kuću gradi. Tolerantan sam muškarac'

Ljubav je na selu

Dejan iz 'Ljubav je na selu' o reakcijama svojih roditelja na prijavu u show: 'Mama se smijala, a tata nije bio pretjerano sretan'

Moglo bi te zanimati

Farmer Ivo iz 'Ljubav je na selu' čestitao Anamariji na vjenčanju: 'Čestitam prijateljice!' Ona mu uzvratila na poseban način

Ljubavni put Anamarije iz 'Ljubav je na selu'! Od farmera Darka preko bivšeg muža do 11 godina mlađeg novog supruga

Ante u 'Ljubav je na selu' traži srodnu dušu: 'Sto posto sam siguran da me prava čeka'

Anamarija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o udaji: 'Bilo je spontano! Zaljubljena sam'

Sretna vijest! Udala se Anamarija iz 'Ljubav je na selu', Ilona joj bila kuma na vjenčanju

Sjećate ih se? Oni su prvi par koji je spojila 'Ljubav je na selu', a odmah su očarali jedno drugo