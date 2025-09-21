Ekskluzivno! Darko iz 'Ljubav je na selu' otkrio da ljubi, javila nam se i njegova djevojka: 'Planiram ga dovući u Hrvatsku'

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Darko možda nije pronašao ljubav u showu, ali mu je emisija u tome svakako pomogla. Otkrio nam je kako je zaljubljen, a da su u vezi, potvrdila nam je i njegova partnerica, koja zasad želi ostati anonimna.
"Pratila sam 'Ljubav je na selu' i Darko mi se svidio po svome karakteru i naravi. Javila sam mu se porukom pa smo se neko dopisivali. Javila se simpatija i kada je završio serijal, bili smo prijatelji i onda smo se sreli te smo došli do zaključka da je moja majka iz istog kraja kao i njegovi roditelji. To nas je dodatno zbližilo. Dosad smo se nekoliko puta našli te smo odlučili kako želimo graditi vezu", rekla je gospođa i dodala:
"U kontaktu smo svaki dan, mislim da će iz toga stvoriti nešto više. Planiram ga dovući u Hrvatsku. Kad završi svoje poslove, dalje ćemo se dogovoriti. Razgovarali smo mi o tome, domovina je oboje".
Otkrila je za RTL.hr i što ju je točno privuklo njemu.
"Mene je privuklo sve, njegov karakter, ponašanje, iskrenost, nježnost, ljubav prema prirodi i cvijeću, kako cijeni svoj vrt, kuću, kako čuva svoje imanje i želi ga uljepšati. U sretnoj smo vezi i odlučili smo sve polako graditi i zasad nam je lijepo. To je sve zahvaljujući vašoj emisiji", zaključila je.
Darko je također za RTL.hr potvrdio kako je sretan i zadovoljan i ne isključuje povratak iz Nizozemske u Hrvatsku.
