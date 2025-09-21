Ekskluzivno! Darko iz 'Ljubav je na selu' otkrio da ljubi, javila nam se i njegova djevojka: 'Planiram ga dovući u Hrvatsku'

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Darko možda nije pronašao ljubav u showu, ali mu je emisija u tome svakako pomogla. Otkrio nam je kako je zaljubljen, a da su u vezi, potvrdila nam je i njegova partnerica, koja zasad želi ostati anonimna.

"Pratila sam 'Ljubav je na selu' i Darko mi se svidio po svome karakteru i naravi. Javila sam mu se porukom pa smo se neko dopisivali. Javila se simpatija i kada je završio serijal, bili smo prijatelji i onda smo se sreli te smo došli do zaključka da je moja majka iz istog kraja kao i njegovi roditelji. To nas je dodatno zbližilo. Dosad smo se nekoliko puta našli te smo odlučili kako želimo graditi vezu", rekla je gospođa i dodala: