EKSKLUZIVNO Darko za RTL.hr: 'Milena i ja se vraćamo u Hrvatsku, bavit ćemo se seoskim turizmom'

Darko je za RTL.hr progovorio o svom odnosu s Anamarijom i planovima za budućnost s Milenom.

Darko, išli ste na romantično putovanje s Anamarijom, ali ona je rekla da će se pomiriti s bivšim suprugom. Iznenadila vas je?

Da, malo me je iznenadilo, ali to je njezina odluka. Ja joj želim svu sreću u životu i njezinom suprugu isto, također. Možda je čak ovo i pouka za obje strane. Ja nikad nisam bio oženjen, nemam žene, nemam djece. Svugdje ima, i u vezi i u braku, pogotovo, oni su bili godinama u braku, imaju odraslu djecu, kakvih je bilo trzavica, oni najbolje znaju, ali možda je čak ova 'Ljubav je na selu', možda sam ja taj potencijalni okidač da se njezinom mužu nešto okrenulo, da shvati što je izgubio. Možda sam ja taj, ja im želim svu sreću. Ako njezin muž to gleda, Tihomire, imaš jednu divnu ženu, pamet u glavu. To ti Darko poručuje.