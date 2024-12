EKSKLUZIVNO Darko za RTL.hr: 'Milena i ja smo prekinuli, jako sam povrijeđen i razočaran'

"Voli se poigravati tuđim osjećajima. Nisam Ivo da me pita koji je leptir muški, a koji ženski. Gnjavila me s pričama o našoj vezi. Nije bila iskrena oko nekih informacija o svom životu. Govorila mi je neistinu o sebi i svom poslu. Nemamo više nikakav kontakt", dodao je.

"S moje strane nije došlo do prekida s Milenom, trebate nju pitati što se točno dogodilo. A hoće li reći pravu istinu? Vjerojatno ne. Boji se istine", rekao je Darko.

Darko i Milena imali su niz planova za zajedničku budućnost, ali ih, nažalost neće ostvariti. Naime, on je otkrio za RTL.hr da više nisu zajedno.

Teško mu je jer se osjeća iznevjereno. "Anamarija me izigrala, a onda i Milena. Tek mi je u Istri rekla da se pomirila s bivšim suprugom. Da mi je ranije Anamarija rekla, drugačije bi se to posložilo. Žao mi je što nisam imao sreće, ali dosta ljudi sam upoznao", rekao je.

Rekao je da u jednom trenutku samo stale Milenine poruke, a bio je fer i korektan prema njoj od početka njihove veze. "Trpim do određene granice, a kad prekipi, gotovo je. Žao mi je zbog svega jer mi se ljudi rugaju zbog veze s njom", istaknuo je Darko.

Kaže da ga je Milena jednom posjetila u Hagnju, a nije dolazila kod njega u Nizozemsku. "To je bio show i gluma s Milenine strane, meni je to bilo iskreno. Nadao sam se ozbiljnoj vezi, vjerovao sam u njezine osjećaje. Nije mi trebala davati lažnu nadu. Iznenadila me s nekim izjavama o nama i našoj budućnosti. Jako sam povrijeđen i razočaran", ispričao je Darko.

Ipak, nada se ljubavnoj sreći. "Sad nemam nikog kraj sebe, živim sam kao pas, ali možda se nešto dogodi. "Postao sam popularan zahvaljujući 'Ljubav je na selu'. Javljaju mi se brojne žene", rekao je.