EKSKLUZIVNO Gabrijela za RTL.hr o selidbi k Miroslavu: 'Naš život izgleda jako lijepo, kao iz bajke'

Čitajući komentare na društvenim mrežama pročitala sam svašta, ali komentari od ljudi da Miroslav i ja više nismo skupa su me razljutili jer nas uopće ne poznaju. Otud ta šala da im pokažem da je naša ljubav veća od svih zlobnih komentara koje smo dobili. Ne očekujem prsten, važno mi je da se volimo, poštujemo i da smo iskreni jedan prema drugome, a sve ostalo će doći s vremenom. Nikad nije prerano ni prekasno za ljubav i za lijepe želje.

Miroslavova i moja obitelj su sretni i drago im je što se volimo i što dijelimo život. Kako sam zeznula svoje pratitelje na društvenim mrežama, tako sam i obitelj i svi su bili presretni, bilo im je drago i čestitali su, ali kad su saznali da je šala, bili su pomalo tužni. Ali svi se slažemo u jednome, a to je: 'Za ljubav nisu bitni ni papiri ni prstenje, već ljubav, poštovanje, sloga i iskrenost'.

Kako si se snašla u novoj okolini? Nedostaje li ti tvoj Desinić?

Treba mi sigurno još malo da sve shvatim gdje je što, ali ljudi baš kao i sam Bjelovar su jako dobri, dragi i srdačni. Uz Desinić me ne vežu baš lijepa sjećanja jer sam proživjela puno maltretiranja u školi i sama sam se sa 17 godina odselila iz Desinića. Jedino lijepo što me veže uz Desinić je moj otac s kojim se redovito čujem i posjećujemo se stalno. Upisala sam autoškolu u Bjelovaru, trenutno vozim, može to ići i bolje, ali ajde nećemo se žaliti.

Je li Miroslav malo prionuo kuhanju nakon što je priznao u 'Ljubav je na selu' da baš nije vješt u tome ili?

Miroslav se toliko lijepo odnosi prema meni i svaki dan kad dođem s posla, on meni skuha čaj i što se mene tiče, u kuhinji ne mora ništa više ni znati. Naravno, kad ja kuham, on opere suđe, ali uz toliko posla na poljoprivredi i oko stoke bilo bi previše još da kuha i da čisti kuću.