EKSKLUZIVNO Ivan optužio Suzanu za prevaru, a ona tvrdi da su odglumili vezu!

Kaže da je riječ o muškarcu iz njegove okolice. "Ne čudi me jer su ljudi takvi. Ne krivim njega ni najmanje. On se pohvalio da je išao kod nje. Nisam ljubomoran,ali ne želim takvu osobu", ispričao je Ivan.

Suzana je za RTL.hr otkrila svoju stranu priče.

"Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka", rekla je.

Ističe da nije bila s Ivanovim prijateljem i da je on bio s jednom od kandidatkinja iz 'Ljubav je na selu'. "U to vrijeme kad on tvrdi da sam bila s drugim muškarcem, bila sam s njim i to ljudi mogu potvrditi. Bila sam cijelu večer s Ivanom", ispričala je Suzana.

"Sve preuveličava. Koristio me kao krinku i htio je napraviti show", dodala je.

