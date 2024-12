EKSKLUZIVNO Ivo za RTL.hr o vezi s Vesnom: 'Spreman sam preseliti u Varaždin kod nje'

Pa je, naravno da mi je to slomilo srce. Bio sam tužan, normalno.

U prvom trenutku nije izgledalo tako da neće biti sve u redu, ali na kraju je došlo do toga da nije bilo po mojim očekivanjima.

Odabrali ste za romantično putovanje Milenu, ali to se sve izjalovilo.

Koliko vas je to razočaralo?

Dosta me to razočaralo.

Čujete li se nakon svega s njom? Kakav je vaš odnos s njom i drugim kandidatkinjama?

S Milenom se dopisujem, s drugim kandidatkinjama, s Tamarom ne, s Rivom isto ne, s Katicom tu i tamo izmijenim neku poruku i to je to, ništa ekstra i to.

Dogodilo se nešto između vas i Vesne. Poklonili ste joj prsten za početak veze?

Istina, da zato što smo Vesna i ja već malo više vremena, pogotovo zadnjih, ajmo reći, mjesec dana možda, tu negdje dosta često komunicirali. Čuo sam se s njom, i tako, zašto ne? Sviđa mi se i to je to. Dao sam joj prsten za početak naše veze i kao što ste mogli vidjeti. Vidjet ćete i gledatelji će to vidjeti da se rodila nova veza između mene i Vesne.

