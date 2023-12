EKSKLUZIVNO Između Azre i Jožefa puklo je za sva vremena: 'Najteže iskustvo je to što se rastajemo'

"Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina", ispričala je Azra za RTL.hr.

Iako su se na okupljanju poljubili i otkrili kako će svoju priču nastaviti dalje, Jožef u intervjuu za RTL.hr Azru nije niti spomenuo. Štoviše, osvrnuo se na prijateljstva koja je stekao u showu.

"Najljepše iskustvo u showu mi je to što sam upoznao nove ljude i da ste me u Hrvatskoj lijepo primili kao ugostitelja Slovenca. Primjerice, Radoslav. Najteže iskustvo je to što se rastajemo, što se više nećemo vidjeti. Ipak sam neke ljude upoznao i sad se rastajemo. Tako je kako je", rekao je Jožef.