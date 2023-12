EKSKLUZIVNO Jožef za RTL.hr otkrio svoju istinu o prekidu s Azrom: 'Povrijedila me...'

"Sada imam normalan život. Vratio sam se u rutinu, opet sam sam. S Azrom nije bilo ništa na kraju, malo sam povrijeđen. Čovjek se trudi, a na kraju ništa. Ja sam je zvao i ona se ne javlja. Čak smo se dogovorili za wellness, a onda mi je rekla da ipak neće ići samnom. Mislim da nije zainteresirana za mene. Malo me to povrijedilo. Da joj je stalo do mene, ona bi išla. Nakon toga se više nije javila kada sam je zvao, rekao je Jožef Mastnak , bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu'.

"Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina", ispričala je Azra.

Unatoč tome što nisu uspjeli, Jožef kaže kako ne gubi vjeru u ljubav.

"Tražim ženu svog života koja bi me podržavala. No, mislim da žene nisu zainteresirane za mene, kao da im se njihov profil ne sviđa", rekao je sjetno.

Ako već nije za ljubav, 'Ljubav je na selu' inspirirala ga je za nešto totalno drugačije - da nabavi još televizora. Nije mu dovoljno onih desetak kojih već ima u kući i u dvorištu.

"Još televizora ću staviti, kod bazena. To sam vidio na romantičnom putovanju pa ću i ja tamo staviti. Volim televiziju. Pogledao sam 'Ljubav je na selu.' Mislim da nisam nikoga povrijedio, a one su znale nešto reći što nije bilo primjereno, malo su ispale nekulturne", zaključio je.

Propuštene epizode showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.