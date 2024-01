EKSKLUZIVNO Martina Bede za RTL.hr o prosidbi i planiranju svadbe: 'Definitivno me iznenadio'

Martina Bede je sudjelovala u 15. sezoni ' Ljubav je na selu ' kod farmera Siniše Markovića, no njihova ljubav nije potrajala, a sada je sretna i zaljubljena te od nedavno i zaručena. Martina je zaručena za Ivana kojeg je upoznala na društvenim mrežama, a 4. prosinca proslavili su prvu godišnjicu njihove veze.

Ivan ju je zaprosio prilikom posjete Božićne priče obitelji Salaj u Čazmi. Za RTL.hr je priznala kako prosidbu nije očekivala. ''Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati - tako me zaprosio'', otkrila je Martina zaljubljeno.

''Zna da se meni jako sviđa imanje obitelji Salaj pa je vjerojatno tako htio tamo izvesti prosidbu i napraviti video da nam ostane za uspomenu'', dodala je.