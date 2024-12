EKSKLUZIVNO Milena za RTL.hr o budućnosti s Darkom: 'Živjet ćemo u njegovom kraju, ljudi su me ondje prihvatili'

Milena je za RTL.hr progovorila o svom odnosu s Ivom s kojim nije htjela vezu koju je on spominjao te se osvrnula na planove s Darkom s kojim se zbližila na okupljanju u Istri.

Milena, Ivo je rekao da ste mu slomili srce.

Ako je Ivo rekao da sam mu slomila srce, mora biti neki temelj toga, a nema temelja.

On je rekao da je gajio neke simpatije prema vama, odabrao vas je za romantično putovanje.

Izabrati nekog za romantično putovanje ne znači dati emociju nekome, nije mi je dao. Ivo i ja smo jednostavno prijateljski otišli i prijateljski se vratili i tu se to završilo. On je probao nešto s ostale dvije dame, ja se uopće nisam u to miješala, samo sam uvijek bila izravna i direktna, popravljala situacije, kuhala isto tako, ali on i ja nemamo nikakvu bazu emocija.