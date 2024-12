EKSKLUZIVNO Valentina za RTL.hr o koraku dalje s Tonijem: 'Selim u Vinkovce, tako je lakše'

Nisu vas uspjeli razdvojiti ni ljubomora, druge kandidatkinje, neke situacije koje su dogodile na imanju.

Mislim da nikakve situacije koje su se događale između drugih kandidatkinja i Tonija, nisu uspjele utjecati na moj i Tonijev odnos jer mislim da to nema smisla. Nas dvoje bili smo zajedno. Ne smatram da je to bila neka ljubomora s moje strane nego sam ja jednostavno takva da ne volim da se rade te neke, ajmo reći, po meni, gluposti i spletke. Ako one znaju da smo nas dvoje zajedno, ok, shvaćam da je to show, ali nekako mislim da je bilo bespotrebno to da ja stojim sa strane, a on priča s nekom drugom, da joj posvećuje vrijeme. One znaju već od prvog dana da smo nas dvoje "kliknuli".

