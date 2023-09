Milenu obuzele emocije dok se prisjećala pokojnog muža: 'Zahvaljujem mu se...'

"Što mi je pokazao dobre stvari", dodala je.

Ispričala je da je to bila nesebična ljubav. "Najveći poklon iz tog perioda je moj sin na kojeg sam ponosna i na njegov dar - mog unuka", rekla je Milena.

Nakon gubitka supruga počela se baviti jogom i meditacijom. "Vjerujem, prvo ako si izbalansiran sam sa sobom i sretan s onim što imaš, ne onim što želiš, možda može i to nešto što očekuješ doći. Osjećam se kao magnet koji treba približiti nekoga i taj netko može biti sada i u Africi, ali magnet radi", objasnila je.

Još nije uključila svoje srce u 'Ljubav je na selu', a sve to vidi kao priliku da se vrati u podneblje kojemu pripada. "Javila sam se farmeru Anti zato što mi je on oličje svega ovoga oko nas, ovoga Meditarana, mog Dubrovnika, moje Hercegovine. Zaveo me u njegovom predstavljanju", ispričala je Milena.

'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u srijedom, četvrtkom i petkom, a nove epizode možete pratiti i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: