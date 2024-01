Emotivna Gabrijela za RTL.hr o odnosu s Miroslavovom mamom: 'Konačno sam osjetila majčinsku ljubav, poput anđela je'

"One su se dvije udružile protiv mene", istaknuo je Miroslav kroz smijeh. Ispričao je da je njegova majka prihvatila Gabrijelu kao kćer. "Predivno me tretira. Napravi posebno jelo za mene pošto ne jedem većinu stvari koje jedu oni tako da stvarno, pazi me i mazi", rekla je Gabrijela.

Gabrijela je sada za RTL.hr otkrila još neke detalje svog odnosa s Miroslavovom majkom i osvrnula se na nedostatak majčinske ljubavi u njezinom životu.

"Mama me je ostavila kad sam imala dvije godine i nikad nisam imala tu majčinsku ljubav koju ima većina djece. I uvijek je bila ta neka rupa u srcu, to puno ljudi ne može razumjeti. Kroz svo maltretiranje koje sam proživjela u djetinstvu, nije se baš lako s tim nositi. Otkad sam došla u Mikijevu obitelj, svi su me predivno prihvatili, pogotovo njegova mama. Od početka me tretira kao kćer i žena je predivna poput nekog anđela. Mogu reći da sam konačno osjetila tu neku majčinsku ljubav i toplinu koju nisam imala cijeli život", ispričala je.