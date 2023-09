Emotivna Suzana o gubitku oca i majčinoj borbi: 'Tu sam se malo protresla'

Nedostaje joj netko tko bi joj bio podrška i imao vjeru u nju, a priznala je da joj se muškarci ne usude upucavati. "Ne dam na sebe. Jako sam arogantna. Ja mogu biti još veći gad kad je muškarac gad prema meni", rekla je Suzana.

Pisala je farmeru Ivanu, ali je objasnila da ju je odbio svojom nezrelošću i arogancijom. "Ja volim Dalmatince i oni su meni top. To su meni muškarci broj jedan", istaknula je Suzana koju je Radoslav prihvatio na svoje imanje.

"Za Radoslava mogu samo reći da ima velike uši i veliku glavu i to je ok", dodala je. Najviše joj se svidjelo što drži do žena i što će kod njega sve živjeti kao kraljice.

"Privuklo me što je karizmatičan, humorističan, veseljak. Odbilo me mrvicu što je dosadan, naporan je nekad", otkrila je Suzana. Vjeruje da nema konkurencije među drugim kandidatkinjama.

