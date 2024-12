Emotivna Tajči za RTL.hr o Željku: 'Hvala mu što postoji i što je takav, sve zna o meni'

''Željko i ja se poznajemo preko 30 godina, naši očevi su radili na željeznici pa smo išli kao klinci na odmarališta s roditeljima i oni su se družili, igrali smo se. No, život nas je odveo na druge strane, ali smo se uvijek čuli i znali jedno o drugome sve. On nikada nije htio priču jer se bojao da ne izgubi prijateljicu. Nije znao kako će to biti i hoću li ga odbiti, a prijateljica ipak ostaje za cijeli život'', otkrila je Željka i dodala da se morala prijaviti kada je vidjela da on sudjeluje u emisiji.

''Htjela sam mu napraviti iznenađenje jer on me poznaje da ja ne bih došla. Hvala RTL-u što nam je omogućio da budemo jedno uz drugo i riješimo neke stvari koje možda nismo prije riješili'', dodala je i priznala kako je mislila da joj se on sviđa no da je sve to bilo kroz zezanciju.

''Nikad ništa nije bilo, niti poljupca, ali ipak ja kažem da se kvalitetnija veza rađa ako si prije prijatelj'', objasnila je Tatjana i priznala kako nije bila ljubomorna na ostale kandidatkinje jer nije bila niti u toku. ''Kada sam se pojavila zagrljajem mi je dao sve do znanja, odmah sam rekla da druge djevojke mogu odmah otići. To je bio taj znak da ćemo sve nadoknaditi što prije nismo mogli u životu'', priznala je.

Cijeli intervju pogledajte u videu

