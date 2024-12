Emotivni Darko o teškom djetinjstvu: 'Brat i ja smo spavali u štaglju, otac je sve zapio'

"Gle, ti si to rekla što si rekla, mrak je pao na oči, završena priča. To me je jako pogodilo. Pogodilo me iz tog razloga. Mene ne zanima gdje ona živi. Brat i ja smo odrasli u jako lošim uvjetima. Moj otac je bio alkoholičar, to moram priznati. Nisam dosad to nikad rekao. Pokojna mama, kad se on napio, išli smo u štagalj spavati. Brat i ja nismo smjeli spavati u kući. Išli smo u školu, bez struje i vode. On je sve zapio. Dok je brat počeo raditi isto kao i ja, napravila se struja u kući, iskopao se bunar. To nismo imali kao sva druga djeca. To me pogodilo da bi netko rušio. Nećeš", ispričao je Darko.