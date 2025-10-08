Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Fanovi 'Sjena prošlosti' ne prestaju komentirati odnos Olge i doktora Severa: 'Već se smekšala, jedva čekam vidjeti Šimunovu reakciju na sve ovo'

Nakon niza nesporazuma i napetih trenutaka, Olga je napokon odlučila ispraviti stvari s doktorom Severom

RTL.hr
08.10.2025 10:43

Bez oklijevanja, pristupila je doktoru Severu s jednim ciljem – ispričati se. "Zapravo, da, zaboravila sam ispriku", započela je, jasno stavljajući do znanja da je spremna suočiti se sa situacijom i ispraviti pogreške. Olga je priznala da je pravi problem bio u njezinoj percepciji situacije. "Krivo sam vas procijenila", iskreno je izjavila, aludirajući na napetosti koje su ih pratile od prvog susreta na parkingu. Dala je do znanja da je pogriješila i kad su u pitanju optužbe vezane za Filipa, dodajući kako joj je zaista "strašno neugodno" zbog svega što se dogodilo.

Fanovi serije 'Sjene prošlosti' odmah su počeli komentirati razvoj ovog odnosa na društvenim mrežama. Jedan fan je primijetio: "Olga se već malo smekšala prema Severu kad joj je Ines predočila kakav je on zapravo." No, najviše pažnje privukao je Šimunov nespretni pokušaj da razumije dinamiku između Olge i Andrije. "Jadan Šimun", komentirao je jedan od fanova, dok je drugi dodao: "Najviše mi je smiješno kad je pitao Olgu i Andriju: 'Odakle se vas dvoje znate?' Hahaha, sve ga zanima."

Andrija Sever i Olga, Sjene prošlosti
Andrija Sever i Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Međutim, najviše uzbuđenja izazvala su nagađanja o tome kako će Šimun reagirati ako se odnos između Olge i doktora Severa razvije. "Samo se nadam da Šimun neće shvatiti da se Andriji sviđa Olga. Ako shvati, neće biti dobro, pogotovo za Olgu. Ljubomoran je kao pas", napisao je jedan obožavatelj, sugerirajući da bi mogao nastati pravi kaos.

Fanovi jedva čekaju da vide što će se dogoditi sljedeće. "Jedva čekam da vidim Andriju u akciji na Olgu i Šimunove reakcije na to sve", poručio je jedan gledatelj, a mnogi se slažu da će ovaj odnos postati sve složeniji.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

Sjene prošlosti Olga Andrija Sever Šimun
Moglo bi te zanimati

Prvi rastanak! Olga i Šimun suočeni s emocionalnim vrtlogom na Danijelov prvi dan u jaslicama: 'Možda on misli da ćemo ga zauvijek tamo ostaviti'

Olga se ispričala doktoru Severu: 'Krivo sam vas procijenila. Počnimo ispočetka'

Ines otkrila Olgi sasvim drugačiju stranu doktora Severa: 'Rekao mi je da je impresioniran s tobom'. Hoće li se Olga ispričati?

Tenzije su opipljive! Misteriozni doktor Sever postao pedijatar malog Danijela, Olga je vidno nezadovoljna

Snažna majčinska veza! Najslađi trenutci Olge i malenog Danijela koji će vas raznježiti

ANKETA Njušite li vi romansu između Olge i doktora Severa?