Fanovi 'Sjena prošlosti' ne prestaju komentirati odnos Olge i doktora Severa: 'Već se smekšala, jedva čekam vidjeti Šimunovu reakciju na sve ovo'

Bez oklijevanja, pristupila je doktoru Severu s jednim ciljem – ispričati se. "Zapravo, da, zaboravila sam ispriku", započela je, jasno stavljajući do znanja da je spremna suočiti se sa situacijom i ispraviti pogreške. Olga je priznala da je pravi problem bio u njezinoj percepciji situacije. "Krivo sam vas procijenila", iskreno je izjavila, aludirajući na napetosti koje su ih pratile od prvog susreta na parkingu. Dala je do znanja da je pogriješila i kad su u pitanju optužbe vezane za Filipa, dodajući kako joj je zaista "strašno neugodno" zbog svega što se dogodilo.

Fanovi serije 'Sjene prošlosti' odmah su počeli komentirati razvoj ovog odnosa na društvenim mrežama. Jedan fan je primijetio: "Olga se već malo smekšala prema Severu kad joj je Ines predočila kakav je on zapravo." No, najviše pažnje privukao je Šimunov nespretni pokušaj da razumije dinamiku između Olge i Andrije. "Jadan Šimun", komentirao je jedan od fanova, dok je drugi dodao: "Najviše mi je smiješno kad je pitao Olgu i Andriju: 'Odakle se vas dvoje znate?' Hahaha, sve ga zanima."