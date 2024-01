Farmer Damir Toplek otkrio za RTL.hr kako pati za Josephinom: 'Volio bih je natrag'

Farmer Damir Toplek upoznao je Samantu Knežević u 14. sezoni 'Ljubav je na selu' , a za RTL.hr je otkrio kako se i dalje intenzivno druže. Damira krasi status 'vječnog mladića', a otkrio je kako sada izlazi više nego prije.

Jesi li se smirio ili si i dalje u statusu 'vječnog mladića'?

Status je uvijek isti, veseo, vedar, pozitivan do jaja, uvijek nasmijan i u nekom svom điru. Spontan, energičan, uvijek za neki dobar izlazak, svirku, koncert, ples, kino, kazalište, 'stand up', bazen, putovanje, vikend u prirodi, dobru hranu, cugu i sve ono što me drži živim. Nije sve u parama, da se drže u ladici i čekaju bolja vremena, što većina ekipa i radi, nažalost. Tako da je moj moto vrlo jednostavan: 'živi svaki dan kao da ti je posljednji'.

Partijaš li i dalje puno?

Što se tiče izlazaka, nekako smo u posljednje vrijeme čak i povećali broj istih, skupila se nova ekipa prijatelja, sve više nas je, a neki stari su otpali – klasika. Više se nekako izlazi van Međimurja: Zagreb, Mađarska, Slovenija, uskoro planiramo za BiH. Pratimo društvene mreže i događaje te pokušavamo biti upravo tamo - gdje je najbolje. Sljedeći veći party nam je Mega dance party u Areni Zagreb.