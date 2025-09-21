Farmer Dušan iz 'Ljubav je na selu' o ljubavi i životnim vrijednostima: 'Dogovor kuću gradi. Tolerantan sam muškarac'

Dušan je jedan od novih farmera u 'Ljubav je na selu'. Za sebe kaže da je tolerantan muškarac. "Nebitno je li žena ili muškarac u pravu, trebamo biti jedni prema drugima pravedni i fer. Ne da bude 'tvoja je zadnja ili moja je zadnja'. Dogovor kuću gradi", poručio je Dušan.

U Dušanovom srcu i dalje ima mjesta za ljubav i romantiku. "Ima dosta mjesta za to", poručio je.

Fizički izgled mu nije presudan, a volio bi da je njegova buduća odabranica razumna, iskrena, mirna i komunikativna. U vezi nikad ne bi tolerirao ljubomoru. "Bit će pjesme, bi će rada, a očekujem da će biti i ljubavi", rekao je Dušan.

