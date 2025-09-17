Farmer Ivo iz 'Ljubav je na selu' čestitao Anamariji na vjenčanju: 'Čestitam prijateljice!' Ona mu uzvratila na poseban način

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Ivo Obreza čestitao je Anamariji na vjenčanju. U komentarima na Facebooku poručio joj je: "Čestitam prijateljice", na što mu je Anamaria odgovorila: "Hvala! Jedva čekam da i ja tebi čestitam." Ivo joj je zatim poručio da će za to još morati čekati, a ona mu je poručila da će i taj dan doći. "Volio bih da dođe, volio bih", zaključio je Ivo.
Podsjetimo, Ivo je bio zaručen s Vesnom koju je upoznao u showu, no njihova ljubav na kraju nije potrajala. Iako Vesna nije bila kod njega na farmi, njih dvoje su se sprijateljili tijekom snimanja te je to preraslo u ljubav.
Ivo je progovorio o svom prekidu s Vesnom koja je ranije otkrila za RTL.hr što se dogodilo između njih. "Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi", ispričala je.
"Meni je jako teško. Od prvog mjeseca sam na bolovanju. Preselio sam se u Čakovec, ali nisam bio za to. U Puli imam siguran posao, prijatelje koje znam više od 45 godina, imam obitelj. Sve je to razlog zašto bih volio da smo ostali u Puli", rekao je Ivo za RTL.hr.
Inače, Anamaria se udala za 11 godina mlađeg muškarca kojeg je upoznala nakon showa, a kuma im je bila Ilona koja je podijelila fotke sa svadbe. Za RTL.hr je ispričala kako se sve dogodilo spontano. "Sve se dogodilo spontano. Naletjeli smo jedan na drugoga. Tako je ispalo", rekla je.
