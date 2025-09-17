Farmer Ivo iz 'Ljubav je na selu' čestitao Anamariji na vjenčanju: 'Čestitam prijateljice!' Ona mu uzvratila na poseban način

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Ivo Obreza čestitao je Anamariji na vjenčanju. U komentarima na Facebooku poručio joj je: "Čestitam prijateljice", na što mu je Anamaria odgovorila: "Hvala! Jedva čekam da i ja tebi čestitam." Ivo joj je zatim poručio da će za to još morati čekati, a ona mu je poručila da će i taj dan doći. "Volio bih da dođe, volio bih", zaključio je Ivo.

Podsjetimo, Ivo je bio zaručen s Vesnom koju je upoznao u showu, no njihova ljubav na kraju nije potrajala. Iako Vesna nije bila kod njega na farmi, njih dvoje su se sprijateljili tijekom snimanja te je to preraslo u ljubav.