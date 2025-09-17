Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Farmer Ivo iz 'Ljubav je na selu' čestitao Anamariji na vjenčanju: 'Čestitam prijateljice!' Ona mu uzvratila na poseban način

Bivši kandidat Ljubav je na selu' Ivo i Anamaria razmijenili poruke nakon njezina vjenčanja

RTL.hr
17.09.2025 10:06

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Ivo Obreza čestitao je Anamariji na vjenčanju. U komentarima na Facebooku poručio joj je: "Čestitam prijateljice", na što mu je Anamaria odgovorila: "Hvala! Jedva čekam da i ja tebi čestitam." Ivo joj je zatim poručio da će za to još morati čekati, a ona mu je poručila da će i taj dan doći. "Volio bih da dođe, volio bih", zaključio je Ivo.

Podsjetimo, Ivo je bio zaručen s Vesnom koju je upoznao u showu, no njihova ljubav na kraju nije potrajala. Iako Vesna nije bila kod njega na farmi, njih dvoje su se sprijateljili tijekom snimanja te je to preraslo u ljubav.

Vesna i Ivo, Ljubav je na selu
Vesna i Ivo, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Ivo je progovorio o svom prekidu s Vesnom koja je ranije otkrila za RTL.hr što se dogodilo između njih. "Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi", ispričala je.

"Meni je jako teško. Od prvog mjeseca sam na bolovanju. Preselio sam se u Čakovec, ali nisam bio za to. U Puli imam siguran posao, prijatelje koje znam više od 45 godina, imam obitelj. Sve je to razlog zašto bih volio da smo ostali u Puli", rekao je Ivo za RTL.hr.

Anamarija i Ilona, Ljubav je na selu
Anamarija i Ilona, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Inače, Anamaria se udala za 11 godina mlađeg muškarca kojeg je upoznala nakon showa, a kuma im je bila Ilona koja je podijelila fotke sa svadbe. Za RTL.hr je ispričala kako se sve dogodilo spontano. "Sve se dogodilo spontano. Naletjeli smo jedan na drugoga. Tako je ispalo", rekla je.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Ivo Obreza Anamaria Ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Ljubavni put Anamarije iz 'Ljubav je na selu'! Od farmera Darka preko bivšeg muža do 11 godina mlađeg novog supruga

Moglo bi te zanimati

Ljubavni put Anamarije iz 'Ljubav je na selu'! Od farmera Darka preko bivšeg muža do 11 godina mlađeg novog supruga

Anamarija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o udaji: 'Bilo je spontano! Zaljubljena sam, a Darko mi je na svemu čestitao!'

Sretna vijest! Udala se Anamarija iz 'Ljubav je na selu', Ilona joj bila kuma na vjenčanju

Ivo za RTL.hr o svojoj vezi s Vesnom: 'Između mene i nje nema više ništa, prevarila me'

Ivo ispunio obećanje Vesni, a ona za RTL.hr otkrila jesu li opet skupa: 'Oprostili smo jedno drugome učinjeno, ali...'

Ivo iz 'Ljubav je na selu' solira, a Rasema ga hvali: 'Sigurno puno plivaš'