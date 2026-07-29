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Ljubav je na selu

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' doživio prometnu nezgodu: 'Preplašio sam se, ali najvažnije je da smo svi dobro'

Farmer Robert imao je malu prometnu nezgodnu

RTL.hr
29.07.2026 12:00

Robert, farmer iz 18. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu', otkrio nam je da je jutros doživio prometnu nezgodu. Kako nam je ispričao, sve se dogodilo na uskoj cesti na kojoj je bio nepregledan zavoj, a u trenutku nesreće našao se u situaciji koju nije mogao izbjeći.

Srećom, u nezgodi nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. Robert i druga vozačica prošli su bez većih posljedica, a njemu je, kako kaže, ostala samo manja bol u vratu.

Robert, Ljubav je na selu
Robert, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

"To mi je bila prva prometna u životu i iskreno sam se prepao. Nije ugodno kada se tako nešto dogodi, ali najvažnije je da smo svi dobro", rekao je Robert, koji se nakon svega brzo oporavio od prvotnog šoka.

Iako mu je ovaj događaj nakratko pokvario raspoloženje, Robert ima i mnogo razloga za osmijeh. Naime, nedavno je otkrio da je pronašao ljubav te da je sretno zaljubljen. Nakon sudjelovanja u 'Ljubav je na selu', gdje je pred kamerama tražio svoju srodnu dušu, farmer je konačno potvrdio da u njegovu životu postoji posebna osoba.

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