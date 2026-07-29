Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' doživio prometnu nezgodu: 'Preplašio sam se, ali najvažnije je da smo svi dobro'

Robert, farmer iz 18. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu', otkrio nam je da je jutros doživio prometnu nezgodu. Kako nam je ispričao, sve se dogodilo na uskoj cesti na kojoj je bio nepregledan zavoj, a u trenutku nesreće našao se u situaciji koju nije mogao izbjeći.

Srećom, u nezgodi nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. Robert i druga vozačica prošli su bez većih posljedica, a njemu je, kako kaže, ostala samo manja bol u vratu.