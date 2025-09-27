Emisije
Ljubav je na selu

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' o idealnoj partnerici: 'Nisam previše izbirljiv, a fizički izgled mi nije presudan'

Na ljubavnu avanturu u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' odvažio se farmer Robert

RTL.hr
27.09.2025 14:00

Robert dolazi iz pitoreskne Gornje Voće, ima 44 godine te trenutačno radi kao građevinar u Austriji. Iako je godinama živio u Varaždinu, shvatio je da gradski život nije za njega, pa je odlučio preseliti se u mirniju sredinu.

Otkrio je ima li tip žene koji ga privlači. "Nisam previše izbirljiv. Fizički izgled mi nije presudan. Bitno mi je da normalno funkcioniramo. Bitno mi je podupiranje i podržavanje. Ne bih volio da bude velika razlika u godinama, ali ajde negdje da smo tu otprilike", poručio je Robert i dodao: "Ne odustajem tako lako."

