Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' o idealnoj partnerici: 'Nisam previše izbirljiv, a fizički izgled mi nije presudan'

Robert dolazi iz pitoreskne Gornje Voće, ima 44 godine te trenutačno radi kao građevinar u Austriji. Iako je godinama živio u Varaždinu, shvatio je da gradski život nije za njega, pa je odlučio preseliti se u mirniju sredinu.

Otkrio je ima li tip žene koji ga privlači. "Nisam previše izbirljiv. Fizički izgled mi nije presudan. Bitno mi je da normalno funkcioniramo. Bitno mi je podupiranje i podržavanje. Ne bih volio da bude velika razlika u godinama, ali ajde negdje da smo tu otprilike", poručio je Robert i dodao: "Ne odustajem tako lako."

