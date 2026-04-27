Ljubav je na selu

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' sretno je zaljubljen, a gdje je prekrasna Sanja?

Robert i Sanja su nakon showa pokušali održati odnos, no njihova ljubav na kraju nije uspjela

RTL.hr
27.04.2026 12:00

Sanja je bila jedna od kandidatkinja 18. sezone 'Ljubav je na selu', a osvojila je farmera Roberta. Iako je nije pozvao na romantično putovanje gdje je bio s Ankicom, Robert je iskreno rekao kako je zbog toga požalio. Ispričao se Sanji u finalu i poklonio joj u znak isprike lančić. Sanja je nakon showa za RTL.hr otkrila kako njih dvoje nisu u vezi, ali da se svakodnevno čuju, a planiraju i zajednička druženja.

U intervjuu za RTL.hr otkrila je i da je nakon showa dobila neke nove poslovne prilike, ali i nove - udvarače.

"Porasla je popularnost. Iako je meni to sve normalno jer sam bila puno prije po časopisima, snimala sam intervjue zbog svojeg posla, a u mlađim godinama sam bila misica. No, dobila sam i nove udvarače. Ima dobrih kandidata, to se odmah po komunikaciji, s jednim sam ušla u razne poslovne ideje. Pozvao me i da dođem kod njega u vilu Opatiju, ali nemam vremena", rekla je.

Iako teži za ljubavi u svome životu, smatra kako je ima dovoljno i u obiteljskom životu. Majka je trima kćerima, a ima dvoje unuka. Kćeri su je nedavno iznenadile za rođendan, a s nama je podijelila fotografije s proslave.

Podsjetimo, Robert je za RTL.hr otkrio da je u vezi te da je sretno zaljubljen.

