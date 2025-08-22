Farmer Tomislav u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' traži ljubav: 'Više nisam sramežljiv, tražim ženu koja je iskrena i lijepa'

On priželjkuje ženu koja je iskrena, fizički lijepa, pametna i, što je najvažnije, dobra u duši.

Svestrani 35-godišnji Tomislav Bićanić iz Hrvatskog Leskovca farmer je u najnovijoj sezoni 'Ljubav je na selu' . Tomislav, koji je došao tražiti ljubav, otkriva kako je nekoć bio sramežljiv, ali sada je puno otvoreniji. "Sad bi se moglo reći što na duši, to na jeziku", kaže Tomislav.

Kada stignu na njegovu farmu, Tomislav je nedavno otkrio da djevojke čeka red rada, ali i još više dobre zabave. "Volim tulume i fešte. Tamburica, harmonika - to mi je čak draže nego biti u nekom klubu. Slušam i domaće, i strano, i narodno, samo da je dobra atmosfera. Mogu obećati djevojkama koje dođu na moje imanje da ću im pokazati kako se dobro zabavlja", govori mladi farmer.

Važno mu je da ga njegova buduća odabranica podržava u svim stvarima koje voli. Što se prethodnih ljubavnih iskustava tiče, iza njega je nekoliko kraćih veza te dvije duže, od kojih je jedna rezultirala i zarukama, no to se izjalovilo zbog različitih pogleda na budućnost. Sada je spreman za novo ljubavno poglavlje.

