Ljubav je na selu

Farmer Tomislav u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' traži ljubav: 'Više nisam sramežljiv, tražim ženu koja je iskrena i lijepa'

Svestrani 35-godišnji Tomislav Bićanić iz Hrvatskog Leskovca farmer je u najnovijoj sezoni 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
22.08.2025 12:00

Svestrani 35-godišnji Tomislav Bićanić iz Hrvatskog Leskovca farmer je u najnovijoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Tomislav, koji je došao tražiti ljubav, otkriva kako je nekoć bio sramežljiv, ali sada je puno otvoreniji. "Sad bi se moglo reći što na duši, to na jeziku", kaže Tomislav.

On priželjkuje ženu koja je iskrena, fizički lijepa, pametna i, što je najvažnije, dobra u duši.

Tomislav, Ljubav je na selu
Tomislav, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Kada stignu na njegovu farmu, Tomislav je nedavno otkrio da djevojke čeka red rada, ali i još više dobre zabave. "Volim tulume i fešte. Tamburica, harmonika - to mi je čak draže nego biti u nekom klubu. Slušam i domaće, i strano, i narodno, samo da je dobra atmosfera. Mogu obećati djevojkama koje dođu na moje imanje da ću im pokazati kako se dobro zabavlja", govori mladi farmer.

Važno mu je da ga njegova buduća odabranica podržava u svim stvarima koje voli. Što se prethodnih ljubavnih iskustava tiče, iza njega je nekoliko kraćih veza te dvije duže, od kojih je jedna rezultirala i zarukama, no to se izjalovilo zbog različitih pogleda na budućnost. Sada je spreman za novo ljubavno poglavlje.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' ne propustite ove jeseni na RTL-u!

POGLEDAJTE 'SPILL THE TEA' S ANITOM:

