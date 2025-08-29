Farmer Željko iz 'Ljubav je na selu' otkrio što mu najviše nedostaje: 'Ostao sam sam, htio bih ispuniti tu svoju samoću'

Željko Dragojlović (67) dolazi iz Sunje, a u showu 'Ljubav je na selu' iskreno je otkrio što očekuje od svoje buduće partnerice. "Volio bih vrijednu i lijepu ženu. Da je vrijedna, da zna kuhati, ali i da budu pune elana i energije. Nećemo mi samo raditi, imam ja kuću i na moru, na Krku pa možemo tamo na ljetovanje da se malo okupamo", poručio je Željko.

Otkrio je i da ga najviše tišti osjećaj samoće te da se nada kako će upravo kroz emisiju pronaći osobu koja će mu život učiniti ispunjenijim. "Netko mi uvijek fali, ja sam sam ostao. Htio bih tu svoju samoću popuniti s nekom gospođom koja bi sa mnom htjela živjeti i raditi te da joj bude lijepo", kazao je.