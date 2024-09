Farmer Željko za RTL.hr o osobi koja ga je promijenila: 'Previše sam dobar, a nije mi to uzvratila'

Kada se dvoje ljudi zaljubi, kada su iskreni jedno prema drugom, da si pomažu u dobru i zlu, da su kompatibilni, da se slažu u svemu. Na primjer kao moji roditelji. Tata je ostao bez noge, bili su mjesec i pol dana u braku, ljudi su mislili da će ga moja mama ostaviti, ali nije ga ostavila. To je za mene ljubav. Znači, da se slažu. Nemoj raditi djecu ili neke stvari ako misliš varati. Budi iskren. Za mene je to ljubav, kad ti nekog poštuješ, kad može sve svoje probleme iznijeti toj osobi. Ako te nešto muči, reci. Sve je rješivo. Nije u tom trenutku rješivo, ali se može riješiti za dan, dva. Može se riješiti za mjesec dana. Znači, bitna je samo komunikacija da se ne svađaju.

Misliš li da postoje srodne duše?

Da. Ja sam tako naučio pošto sam se par puta već opekao. Vjerujem to, vjerujem i u boga i uvijek, kako kažu, iza kiše dolazi sunce. Uvijek postoji, kako bih rekao, izađeš iz tunela i ondje je svjetlost. Govorim da uvijek treba razmišljati pozitivno jer ako razmišljaš nešto negativno, to se može dogoditi. Znači, uvijek treba govoriti samo pozitivno. Svašta se može dogoditi. Nažalost, sa ženom nisam mogao imati djecu i prekinuli smo. Postoje srodne duše. Kad dobiješ dijete, puno to poveže. Za nekog se boriš.

