Farmer Zvonko iz 'Ljubav je na selu' zatvara turopoljski tjedan 'Večere za 5': 'Jako se veselim mlincima, ovo će biti prvi put da ću ih probati'

Živim u Buzinu već tridesetak godina - pokušao sam raditi u uredu, na kompjuteru, ali nisam ja za zatvorenu sobu i ekran cijeli dan. Ja moram biti vezan uz prirodu, uz zemlju, biljke, životinje, tada se osjećam ispunjen i to mi puni baterije. Koliko god se umorio, kad se naspavam, ujutro sam spreman za dalje", kaže Zvonko koji, kad ne radi na svom imanju, voli planinariti i ići na koncerte, a na pitanje što ga je potaknulo da se prijavi u show, odgovara: Htio sam se okušati u tom 'Večeri za 5' jer znam kuhati, nije mi to problem i hoću i to isprobati! Malo se družiti, malo upoznati nove ljude i malo se odmoriti, da nije uvijek samo rad, rad, rad."