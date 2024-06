Farmeri 17. sezone 'Ljubav je na selu' složni oko jednoga kod traženja srodne duše: 'Izgled nije važan'

"Da su dobre osobe. Izgled mi nije najvažniji", rekao je. Otkrio je i očekuje li da će žene, koje dođu na njegovo imanje, raditi. "Ne trebaju raditi, a ako žele, mogu mi pomoći. No ja sve to sam dobro obavljam. Najvažnije mi je da mi prave društvo i budu pokraj mene", objasnio je Mate.

Željko Stipetić otkrio je da već postoji veliki interes žena i da mu se javljaju na društvenim mrežama, no za njega to nije to. "Volim osobu vidjeti uživo. Tada možeš vidjeti kako se ponaša. Preko poruka je to dosta drukčije, ali takvo je vrijeme, svi su na društvenim mrežama", objasnio je.

Kaže kako će, ako dobije dovoljno pisama, pokazati kakav čovjek treba biti u odnosu sa ženama, a osvrnuo se i na svoja loša iskustva i otkrio što mu je presudno kod žena. "Opekao sam se u prošlim vezama. Kod žene mi je važno da je financijski neovisna, da ne ovisi o meni, a što se tiče ljepote, ona se mijenja kroz godine. Ljubav i karakter se ne mijenjaju. Važno mi je da imamo povjerenje jedno u drugo. Neka izlazi, druži se jer ja nisam ljubomoran i ne varam, a to očekujem i od nje", istaknuo je Željko.