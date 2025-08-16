Farmeri 18. sezone 'Ljubav je na selu' otkrili je što im je važno kod žena: 'Ne volim da mi netko mulja, a dogovor kuću gradi'

Farmeri su ispričali za kakvim ženama tragaju i što treba imati njihova srodna duša

icon-close

Farmer Toma ispričao je voditeljici Aniti Martinović da vjeruje i dalje u ljubav nakon teških prijašnjih ljubavnih iskustava. "Moramo se dignuti s poda, skinuti prašinu i nastaviti", istaknuo je. Volio bi pronaći direktnu djevojku s kojom bi mogao dijeliti svakodnevne životne radosti, u vezi mu je posebno važna iskrenost, a fizički mu izgled nije presudan. "Nije mi ništa previše bitno, samo da igra igrice, da se zna zezati", rekao je Toma.

icon-expand Toma, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Željko iza sebe ima dva braka, a dvije godine živi sam na imanju. Otkrio je da je ljubomoran, no ne previše. Ispričao je Aniti da si priželjkuje ženu koja će ga cijeniti, poštovati i voljeti. "Dijelila bi sa mnom dobro i zlo i da ima ljubavi", rekao je farmer.

icon-expand Željko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Dejan je otkrio da voli ljepuškaste cure, kad su male, sitne i niske. "Volim kad idemo van i obuje štiklice da nije viša od mene", priznao je. Također, od žene očekuje da je uredna i vjerna.

icon-expand Dejan, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Farmer Ante je istaknuo da je spreman na kompromis i život udvoje, a nije siguran bi li se htio ponovno oženiti. Vjeruje da mu se opet može dogoditi velika ljubav. Privlače ga vitke, lijepe i otvorene žene. "Ne volim da mi netko mulja jer ja isto ne muljam. Važno mi je da smo iskreni i otvoreni jedno prema drugome - pa što bude! Romantičan sam, dat ću sve od sebe. Ali ne volim da mi itko kvoca, nisam taj lik", ispričao je Ante.

icon-expand Ante, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Josip ima sebe brak i ima sina, a priželjkuje nasmijanu i komunikativnu ženu. "Treba voljeti društvo i ne biti povučena", ispričao je farmer. Ako mu dođe prava žena, volio bi imati još djece. Kada je riječ o fizičkom izgledu, to mu nije toliko važno. "Ako je ona meni simpatična i imamo komunikaciju, imamo sve to", objasnio je.

icon-expand Josip, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Bernard je otkrio da je zaljubljive prirode, a sada želi pronaći srodnu dušu koja će s njim uživati u prirodi na njegovom imanju. Ima petero djece i tri braka iza sebe. Traži ženu sličnu sebi, a njegovi ljubavni neuspjesi su ga malo pokolebali. "Volim žene koje se smiju, koje su iskrene, vesele, koje se vole šaliti, da su pahuljaste", otkrio je svoje preferencije.

icon-expand Bernard, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Dušan u ljubavnom odnosu traži pravednost i toleranciju te smatra da ne mora od jedne osobe uvijek biti zadnja. "Dogovor kuću gradi", istaknuo je. Fizički izgled mu nije presudan, a volio bi da je njegova buduća odabranica razumna, iskrena, mirna i komunikativna. U vezi nikad ne bi tolerirao ljubomoru. "Bit će pjesme, bi će rada, a očekujem da će biti i ljubavi", rekao je Dušan.

icon-expand Dušan, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Tomislav želi ženu s kojom će izgraditi obitelj. "Spreman sam", istaknuo je farmer koji iza sebe ima zaruke. Vjeruje u ljubav na prvi pogled. Volio bi upoznati djevojku svojih godina, koja je prirodnog izgleda, sportski tip i bez estetskih korekcija. Najprije će ga privući iskrene, otvorene i nježne dame. "Da je simpatična, pozitivna i dobra osoba, da može prihvatiti šalu. Odbija me ako su djevojke previše ljubomorne. Ništa ne valja ako je pretjerano, kao ni previše soli u hrani. Ne bih volio da prebrzo plane za svaku sitnicu. Ali svatko ima neku manu, nitko nije savršen", objasnio je farmer.

icon-expand Tomislav, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Josip je ispričao da je emotivac i da ga mnogo stvari pogađa. Kaže da žene od njega mogu očekivati romantiku. "Slab sam na žene koje imaju lijepe oči. Volim krupne oči malo drukčije boje, da me privuku. Odmah se po očima zna jesi li dobar ili loš", otkrio je farmer.

icon-expand Josip, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Farmer Robert se nada ženi s kojom će osnovati obitelj, a nikad do sada se nije ženio. Njegove prijašnje ljubavi bile su kratke i prolazne. Kaže da nije izbirljiv pa mu fizički izgled nije presudan. Važno mu je da normalno funkcionira sa svojom partnericom i da mu je podrška. Kada je riječ o godinama, ne želi veliku dobnu razliku.

icon-expand Robert, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Dalibor je istaknuo da mu je važno da njegova buduća partnerica bude iskrena i poštena, ali i desetak godina mlađa, a u vezi ne bi tolerirao nepovjerenje i laži. Svoje gošće na farmi, između ostalog, probat će osvojiti i romantičnim gestama, šetnjama pokraj mora uz zalazak sunca, ali i ukusnom hranom koju će im sa srcem pripremiti. "Ona prava od mene može očekivati ono najbolje. Spreman sam dati sve", poručio je farmer.

icon-expand Dalibor, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ: