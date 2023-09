Farmeri odabirom za ples i tortu otkrili svoje favoritkinje? 'Tko se osjeća sigurno, ne jede baš slatko'

Došao je trenutak da farmeri odluče s kojom kandidatkinjom će jesti svadbenu tortu, a s kojom plesati prvi ples. Branko je htio da mu kandidatkinje olakšaju odluku o prvom plesu na vjenčanju i jedenju torte te je htio da mu kažu koja bi htjela što od toga raditi. No one su mu sugerirale da bi on trebao donijeti odluku. Ruža je očekivala da će nju izabrati za tortu jer joj je nudio brak.

"Sad je dosta. Sad ja odlučujem. Odlučio sam da Ružica siječe mladenačku tortu. Smilja Kragulj ples", rekao im je farmer.