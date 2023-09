Farmeri zamijenili kandidatkinje, a 'zlatne' dame ostavile bez teksta: 'Iako je zid između nas, sjećam sol na tvome tijelu'

Nastavljaju se prva izbacivanja u 'Ljubav je na selu', a idući je na redu Ante, koji je priznao da je svoju odluku već donio.

No posve ga je zbunila Suzana koja je, nakon što ju je Ivan izbacio, dotrčala i pitala Antu može li prijeći među njegove kandidatkinje. On je to prihvatio i izbacio Irenu i Jasminu.