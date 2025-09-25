Od razočaranja do velikih ljubavnih priča! Kandidati 'Ljubav je na selu' koji su pronašli svoju srodnu dušu van showa

Iako se mnogi kandidati u showu 'Ljubav je na selu' nisu uspjeli zaljubiti pred kamerama, život im je kasnije donio sretne završetke

icon-close

Neki su pronašli partnere upravo zahvaljujući popularnom showu, dok su drugi ljubav otkrili tek nakon što su se kamere ugasile. Bilo da je riječ o farmerima ili kandidatkinjama, njihove priče dokazuju da put do srodne duše ponekad vodi kroz neočekivane zaokrete.

Darko

Farmer iz Hagnja, Darko Školnik, koji je gledateljima postao poznat u osmoj sezoni showa kada se borio za srce Marine Peštaj, a kasnije i u 17. sezoni, prošao je puno uspona i padova u potrazi za ljubavlju. U emisiji je imao romantičan odnos s Anamarijom, no ona ga je na kraju vidjela samo kao prijatelja, a ni kasnija veza s Milenom nije opstala. Prava ljubav stigla je kad se najmanje nadao. Javila mu se Zagrepčanka koja ga je pratila u showu, a nakon dopisivanja i susreta otkrili su nevjerojatnu podudarnost – njezina majka potječe iz istog kraja kao i Darkovi roditelji. "Privuklo me sve kod njega – iskrenost, nježnost, ljubav prema prirodi i vrtu", priznala je njegova djevojka, dok Darko kaže da ga je osvojila porukom i karakterom. Par je danas u svakodnevnom kontaktu i gradi zajedničku budućnost.

icon-expand Darko Školnik, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ona ima i ozbiljne planove: "Planiram ga dovući u Hrvatsku", rekla je uz osmijeh, a Darko ne isključuje povratak iz Nizozemske. Njegova priča još jednom pokazuje da ljubav pronađe put – ponekad i uz malu pomoć televizijskih kamera.

Anamaria

Anamaria je u 17. sezoni Ljubav je na selu pokušala pronaći sreću s Darkom, no ubrzo mu je priznala da ga vidi samo kao prijatelja. Nakon showa nakratko se pomirila s bivšim suprugom, ali to nije potrajalo. Život joj je donio novi preokret – upoznala je 11 godina mlađeg muškarca i udala se za njega. "Sve se dogodilo spontano, naletjeli smo jedno na drugo", ispričala je za RTL.hr. Ne želi otkrivati njegovo ime, no naglašava da su sretni i da planiraju još jedno slavlje za prijatelje. Na vjenčanju joj je kuma bila Ilona, prijateljica iz showa.

icon-expand Anamarija i suprug, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Azra Kitić

Azra je nedavno za RTL.hr otkrila svoju trenutačnu ljubavnu situaciju. "A što se mog privatnog života tiče, mogu samo reći da u njemu postoji netko tko mi svakodnevno izmamljuje osmijeh i čini da i obični trenuci postanu posebni. Neke priče su ljepše kada ih srce čuva samo za sebe", ispričala je. Tajnovita Azra otkrila je i je li u vezi. "Da, u vezi sam", rekla je.

icon-expand Azra Kitić FOTO: Facebook

Marija

Mariju smo upoznali u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog' kada se borila za srce Tonija Šćulca, a u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' pokušala je osvojiti farmera Tonija Patrčevića. Nakon završetka showa Marija je otkrila za RTL.hr da je sretno zaljubljena. "Istina je da postoji nova ljubav u mom životu. Upoznali smo se putem društvenih mreža. Iako zvuči površno, kod nas to nije bilo tako. Odmah smo pričali o svim temama i kad smo vidjeli da imamo puno zajedničkih interesa i sličan način razmišljanja te slične ciljeve u životu odlučili smo se upoznati", ispričala je.

icon-expand Maria Horvat, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Sve je teklo spontano, a upoznali smo se baš na njegov rođendan. Kroz smijeh ga zezam da barem znam da nikad neće zaboraviti godišnjicu kad smo se upoznali. Kliknuli smo od početka. Mislim da je to i u ovim godinama normalno pogotovo kad znamo što želimo", otkrila je Marija. Dodala je i kako su karakterno slični te da oboje vole dinamičan život.

Milan Milinković

Farmer iz 14. sezone 'Ljubav je na selu' Milan Milinković prošle godine se oženio, a povremeno dijeli prizore svoje bračne idile na društvenim mrežama. "Baš kad pomislim da je nemoguće voljeti te više, ti mi pokažeš da griješim", poručila je.

icon-expand Milan Milinković sa suprugom FOTO: Facebook

Inače, lički farmer nije pronašao ljubav u 'Ljubav je na selu', ali je zato brzo nakon završetka showa. Zaručio se u listopadu 2023., a sretnu vijest je otkrio na društvenim mrežama. Par povremeno dijeli zajedničke fotografije, no ne komentiraju privatni život. Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!