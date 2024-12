Finale 'Ljubav je na selu': Ivica i Ilona se udaljili, a Milena i Darko planiraju zajedničku budućnost

Ivica nije kriv, on je možda ušao u tu igru, ali je triput pristojno pitao Ilonu", poručila je Klara da ne razumije zašto ga Ilona krivi za neke stvari.

Ivana je otkrila da su se Ivica i Klara spetljali na njegovoj farmi na provokaciju i zahtjev Ilone koja ga je željela testirati, a on je na testu pao.

Nakon odgledanog videa, izjava i još jednog podsjećanja na romansu s Ilonom, Ivica je poručio: Svašta tu ima, i dobro i loše, ali sve je OK."

To što Ilona nije tu, ja sam tu umjesto nje", poručila je prijateljica i kuma Ivana.

Ja nikad ne bih odbila čovjeka pred nekoliko tisuća ljudi... Mislim da je pristala da ne bi bio ponižen", Ivana je pokušavala opravdati Ilonu i njezino prihvaćanje Ivičinog prstena na koncertu Nede Ukraden.

Ilona i ja smo u nekom odnosu, na 'dobar dan', ali mi više nemamo ništa, u zadnje vrijeme se i slabije čujemo", otkrio je Ivica.

Na redu je bio i Željko, veliki emotivac, kojeg su prikazane scene s njegovom Tajči ponovno rasplakale, a dirnule su ga i riječi njegovih ostalih kandidatkinja da je bio sjajan domaćin.

OK su mi, ostala sam s njima u OK odnosima, ali s Marijom ne", priznala je Vesna, koja je jedva čekala vratiti se svom Ivi. Priznala je i da nije spavala sa Željkom, kako je to ranije izjavljivala tijekom emisije, već je samo željela provjeriti koliko je Marija, s kojom je neprestano bila u svađi, ljubomorna.

Pogriješio sam što nisam imao te neke iskre i hrabrosti da joj kažem bi li bila sa mnom. Razmišljao sam, ako me odbije, izgubit ću najbolju prijateljicu. Ona je napravila taj korak koji sam ja trebao napraviti – došla je tu. Napokon sam našao ljubav", otkrio je Željko pozadinu svoje i Tatjanine priče.

Život piše romane, tu nastavljamo svoju priču. Mislim da je to trebalo baš biti u to vrijeme... Iskoristit ćemo svaki trenutak najbolje što možemo, mislim da smo super par!" poručila je i Tatjana.

Posljednja farma bila je ona povučenog farmera Darka, koji je u međuvremenu ljubav pronašao s Milenom, a na neke oštre izjave svojim kandidatkinja u videu i njemu su oči zasuzile. Darko je priznao da se promijenio i da je s Milenom ispunjen i sretan: Tek počinjem otkrivati sam sebe po pitanju ljubavi i davanja ljubavi!"