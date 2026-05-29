Fitness kraljica iz 'Ljubav je na selu'! Danka pokazala savršeno isklesano tijelo i inspirirala regiju: 'Rezultat nije slučajnost'

Iako su je gledatelji upoznali u potrazi za partnerom, Danka je ostala vjerna svojoj prvoj i najvećoj ljubavi - fitnessu, a svojom posljednjom objavom na Instagramu poslala je snažnu poruku o disciplini i ustrajnosti.
Danka je podijelila fotografiju na kojoj pokazuje zavidnu formu. Uz selfie iz teretane, na kojem se ističu njezini definirani trbušni mišići, napisala je poruku koja je srž njezine životne i profesionalne filozofije: "Rezultat nije slučajnost nego rutina koju ponavljaš kad nitko ne gleda".
Podsjetimo, Danka je nedavno za RTL.hr otkrila ima li što novo u njezinom ljubavnom životu. "Zaljubljenost možda ne bih odgovorila u klasičnom smislu, ali definitivno postoji osoba koja mi budi lijepe emocije i zbog koje mi se uvijek pojavi osmijeh na licu. Nadam da će to biti prava filmska priča, ali još malo ću to sačuvati za sebe", poručila je.
