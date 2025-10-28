Fitness trenerica Danka za RTL.hr o 'Ljubav je na selu': 'Prevaru nikad ne bih oprostila. Za mene je povjerenje temelj svakog odnosa'

Nova kandidatkinja showa Ljubav je na selu' Danka odmah je privukla pažnju na društvenim mrežama

Danka koja stiže u 'Ljubav je na selu' vjeruje da prava povezanost nastaje kroz poštovanje, povjerenje i zajednički rast. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kakav odnos priželjkuje, što za nju znači prava ljubav i kako gleda na život na selu.

Kako zamišljaš idealan odnos – više kao mirnu luku ili avanturu punu iznenađenja?

Idealan odnos treba biti kombinacija oboje – s jedne strane stabilan i mirna luka, a s druge avantura koja nas inspirira i uzbuđuje. Prava harmonija je upravo između te dvije dimenzije, i to je ono što čini odnos idealnim.

Danka Matusijević, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Što za tebe danas znači prava ljubav?

Prava ljubav za mene znači duboko međusobno poštovanje, razumijevanje i podršku. To je odnos u kojem se partneri slobodno izražavaju i rastu zajedno, u kojem postoji povjerenje i iskrena briga jedno za drugo.

Bi li oprostila prevaru?

Naravno da ne bih oprostila prevaru, jer za mene je povjerenje temelj svakog odnosa.

Danka Matusijević, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Je li ti važnije da muškarac dijeli tvoj tempo života ili tvoje vrijednosti?

Oba su aspekta važna, ali su vrijednosti na prvom mjestu jer one grade duboku povezanost. Sličan tempo života može olakšati svakodnevicu, no vrijednosti su ono što drži osnovu.

Koji te aspekt života na selu najviše privlači?

Privlači me osjećaj mira i povezanosti s prirodom, kao i sporiji ritam života. Volim svjež zrak i mogućnost da se uživa u jednostavnim stvarima.

Postoji li neki seoski posao kojeg se potajno veseliš isprobati?

Otvorena sam za razne poslove, ali voljela bih probati praviti domaće sokove i zimnicu.

Danka Matusijević, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Što ti je važnije: fizička snaga ili mentalna stabilnost partnera?

Mentalna stabilnost stvara čvršću i dugotrajniju vezu. Fizička snaga može doprinijeti zajedničkom životu, ali najvažnije je da je muškarac mentalno jak, kako bih se kraj njega osjećala sigurno i zaštićeno.

Jesi li ikad osjetila da tvoja disciplina i energija plaše muškarce – i kako to doživljavaš?

Primijetila sam da moja intenzivna energija i disciplina nekima mogu biti izazovne, ali to je dio mog karaktera. Smatram da je važno ostati vjeran sebi i biti ono što jesi.

Kako reagiraš kad ti netko pokaže pažnju – postaneš oprezna ili se prepustiš emociji?

Trudim se pronaći balans – kao prava vaga – između opreza i otvorenosti. Volim procijeniti situaciju, ali ako prepoznam iskrenost, dopustim si da uživam u emociji.

Danka Matusijević, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Što bi tvoj budući partner trebao znati o tebi prije nego što te stvarno upozna?

Trebao bi znati da cijenim iskrenost i otvorenu komunikaciju. Posvećena sam osobnom razvoju i zdravom načinu života.

Jesi li ljubomorna u vezi?

Ponekad mogu osjetiti blagu ljubomoru, ali trudim se da je prepoznam i ne dopustim joj da utječe na odnos. Povjerenje i iskrena komunikacija pomažu da se takve emocije prevladaju.

Bi li ti smetalo da tvoj odabranik bude ljubomoran?

Malo ljubomore može biti normalno i čak znak da mu je stalo, ali ako postane posesivan i pretjeran, to stvara tenziju. Ne bih voljela takav odnos – najvažnije je imati međusobno povjerenje i poštovanje. Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte od ponedjeljka u 21:40 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

