FOTO Nikad viđene fotografije iz 15. sezone 'Ljubav je na selu': Branka se prisjetila lijepih trenutaka

Branka Kobasić bila je zlatna djevojka Mije Bošnjaka u 'Ljubav je na selu' i poveo ju je na romantično putovanje gdje su odlučili da mogu biti samo prijatelji.

"Mislila sam da će mi na putovanju reći: 'Dogodilo se, oprosti'. Ali on ništa. Htio je i mene i nju. Htjela sam da mi sve pred kamerama prizna i tu smo se mi posvađali jer on to nije učinio. Ne volim muljatore, ja sam ušla u 'Ljubav je na selu' bez ikakvih repova iza sebe", ispričala je Branka za RTL.hr.