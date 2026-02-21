Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

FOTOGALERIJA Snježna čarolija na imanju Roberta iz 'Ljubav je na selu'! Za RTL.hr otkrio da se preselio u Hrvatsku

Danas je snijeg prekrio idilično imanje Roberta iz 'Ljubav je na selu', smješteno u srcu Gornje Voće, stvarajući pravi zimski raj. S prekrasnom kućom koja sada blista pod bijelim slojem snijega, uređenim dvorištem i vinogradom koji je sada prekriven snježnim pokrivačem, Robertovo imanje izgleda kao bajka, a ono mu je sada trajni dom

RTL.hr
21.02.2026 18:00

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo

robert ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Robert iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o velikoj životnoj prekretnici: 'Imam nekoga, vjerujem da ćemo uspjeti'

Ljubav je na selu

Željko iz 'Ljubav je na selu' ne stari: Evo kako je izgledao prije 20 godina

Moglo bi te zanimati

Sanja za RTL.hr otkrila jesu li ona i Robert napokon u vezi: 'Planiram ga iznenaditi'

Ankica iz 'Ljubav je na selu' otkrila što planira dalje, ali i je li joj žao zbog Roberta: 'On je totalno pogubljen'

Robert za RTL.hr o tome jesu li na kraju Sanja i on u vezi: 'Živimo daleko...'

Robert iz 'Ljubav je na selu' otkrio zašto mu se Ankica zamjerila: 'To me najviše pogodilo. Otišla je kod mojih susjeda'

Riva za RTL.hr: 'Sanju i Roberta apsolutno ne vidim kao par. Nisu oni jedno za drugo'

Sanja za RTL.hr otkrila da joj je Robi nakon ogrlice poklonio i prsten: Je li to neko obećanje?