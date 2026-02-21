FOTOGALERIJA Snježna čarolija na imanju Roberta iz 'Ljubav je na selu'! Za RTL.hr otkrio da se preselio u Hrvatsku
Danas je snijeg prekrio idilično imanje Roberta iz 'Ljubav je na selu', smješteno u srcu Gornje Voće, stvarajući pravi zimski raj. S prekrasnom kućom koja sada blista pod bijelim slojem snijega, uređenim dvorištem i vinogradom koji je sada prekriven snježnim pokrivačem, Robertovo imanje izgleda kao bajka, a ono mu je sada trajni dom
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: Privatan album
FOTO: RTL
FOTO: RTL
FOTO: RTL
Robert, Ljubav je na selu
1 / 12
Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.