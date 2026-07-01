FOTOGALERIJA Stela iz 'Ljubav je na selu' uživa na plaži, fanove oduševila fotkama u badiću

Stela Pavičić , javnosti najpoznatija po sudjelovanju u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' , podijelila je s pratiteljima fotografije s ljetnog odmora te otkrila kako uživa na plaži.

Podsjetimo, Stela je prije dvije godine potvrdila kraj svog braka s farmerom Tomislavom Skejićem, kojeg je upoznala u 14. sezoni emisije i s kojim se zaručila pred kamerama. Za RTL.hr tada je kratko rekla: "Osjećam se nikako, tek sam danas malo došla k sebi. Puno mi pomaže mama." U istom je razgovoru otkrila i neobičan razlog prekida, Tomislavova bliskost s "35-godišnjom sestrom" koju je, kako tvrdi, želio voditi i na zajednički odmor. "Takav odnos bio mi je previše. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao", objasnila je tada.

Danas, umjesto komentara ili novih detalja, Stela bira mir i tišinu. Njezin ljubavni status zasad ostaje privatna stvar.

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