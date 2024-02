Gabi iz 'Ljubav je na selu' otkrila svoj hobi i iznenadila talentom: 'To je bio dar za Miroslava'

Gabrijela Juraja u 16. sezoni 'Ljubav je na selu' pronašla je sreću s farmerom Miroslavom Dekalićem, a par je osvojio srca mnogih gledatelja. Nedavno su ekskluzivno u videointervjuu za RTL.hr progovorili o svom zajedničkom životu te je Gabi otkrila koliko ju je lijepo Miroslavova obitelj prihvatila.

"Njegova mama me stvarno prihvatila kao kćer. Predivno me tretira i brine se za mene. I kad nisam dobro, uvijek pita kako sam i skuha mi čaj i napravi posebno jelo za mene, pošto ne jedem većinu stvari koje jedu oni tako da stvarno me pazi i mazi jako puno", otkrila je i kasnije objasnila da ne može jesti svu hranu zbog zdravstvenih problema.