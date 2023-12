Gabi iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o prvim zajedničkim blagdanima s Miroslavom: 'Provest ćemo ih na najljepši mogući način'

Gabrijela Juraja jedna je od rijetkih kandidatkinja 'Ljubav je na selu' koja je ljubav zaista i pronašla i to uz farmera Miroslava Dekalića, a ove godine ovo će biti njihovi prvi zajednički blagdani. Za RTLl.hr Gabrijela je otkrila kako će ona i Miroslav provesti Božić i Novu godinu, čime se bavi te koliko je veza s Miroslavom usrećuje.

Prisjetila se kako su blagdani izgledali kada je živjela s ocem te tko će ove godine biti zadužen za blagdanski stol. "Kada sam živjela s tatom, onda je uvijek on pripremao ručak ili večeru. Uvijek je to bila purica ili prasetina, a ja sam uglavnom radila kolače. A to se sada već sve promijenilo. Sada svi nešto radimo! Od Miroslava brat će pripremiti ručak, a ja ću napraviti kolače", rekla je Gabrijela, koja osim svog posla, obožava fotografirati i uvijek traži lijepe trenutke koje voli zabilježiti fotoaparatom.

Od svoje 17. godine, Gabrijela je živjela sama, no sada, uz Miroslava, osjeća se ispunjenom i sretnijom. "Definitvno sam sretnija sada kad sam upoznala Miroslava i kada smo zajedno. Ja sam od svoje 17. godine živjela sama i uvijek mi je bilo čudno doći doma s posla, a nitko te ne dočeka i nikog nije briga ni kad ćeš doći", iskreno govori Gabrijela. "A sada kada dođem ili kasno ili umorna s posla, uvijek me on dočeka i skuha mi čaj. Zajedno jedemo, pričamo... nešto prekrasno! Daje ti neko veselje kada dođeš doma i neko te dočeka. Imaš s kime razgovarati, ne dođeš sam u hladnu i praznu kuću. Ovo će biti naši prvi zajednički blagdani i želimo ih provesti na najljepši mogući način", zaključila je Gabrijela.

