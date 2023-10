Gabrijela i Samanta bocnule Tihanu, a Ivan je zagrizao: 'Moram je poslušati'

Ivan je pokazao kandidatkinjama svoj bazen. "Mislim da znaju plivati. Ako se dosad nisu naučile plivati, budem ih ja naučio", istaknuo je farmer.

Nakon toga je proveo kandidatkinje imanjem i pokazao im staju koja je izgrađena 1939. Otkrio je da je odlučio da više nema životinja jer je sam, ali ako koja od njih ostane i želi ih, bude ih nabavio. Ako ja budem živjela na ovoj farmi, onda bih ja nabavila možda konje, kokoši, razne životinje", ispričala je Samanta.

"Ja bih magarce. Oni donose skupo mlijeko", rekla je Tihana Ivanu. "Može", odgovorio joj je. "Shvaćaš, prodamo pa možemo ići putovati fino", istaknula je Tihana.

"Tko će ti čuvati te životinje dok ćeš ti putovati?", pitala ju je Gabrijela. "Ti, ti ćeš mi doći", odgovorila joj je.

"Lijep mi je krajolik", komentirala je Gabrijela Ivanovo imanje. Farmer im je pokazao i voćnjak i vrt, a Tihana je komentirala da je njoj to malo. "Što je trebao vrt biti odavde do Vinkovaca da to njoj bude ok?", pitao je farmer.

Samantu je drvo jabuke podsjetilo na Bibliju i ponudila je Ivanu da zagrize jabuku. "Grizem ja. Zagrizao sam jabuku. Moram je poslušati", rekao je Ivan. Samanta je komentirala da je Tihana zmija, a nju to nije diralo.

'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: