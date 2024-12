Gabrijela za RTL.hr o Darku i Mileni: 'Na sreću, brzo je završilo, ona je preintenzivna za njega'

"On je od početka bio usmjeren na druge dame. S Milenom se dogodilo što sam pretpostavila. Bilo mi je nekako nelogično, ne znam kako se to dogodilo. Na sreću, brzo je završilo. Ona je preintenzivna osoba za Darka", ispričala je Gabrijela.

Istaknula je da ju je iznenadilo što je Darko počeo tako brzo planirati svoj život s Milenom. "Za dugoročne planove treba neki period upoznavanja. Možeš biti zaljubljen, ali on je skočio deset koraka naprijed. No završilo je kako je završilo. Možda da nije brzao, da je išao korak po korak. Ipak, mislim da već na početku to nije imalo šanse", komentirala je Gabrijela.

Osvrnula se i na njegovo ponašanje kada su se svi kandidati 'Ljubav je na selu' okupili. "Darko se prilijepio uz Milenu, jedva nas pozdravio. Samo smo u prolazu razgovarali. Nije to moj način komunikacije. Vjerojatno su bili krivi leptirići pa je to čak i razumljivo", objasnila je.