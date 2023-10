Gabrijela za RTL.hr o Ivanu i dopisivanju s Miroslavom: 'Nije ništa bilo s njegovim prijateljem'

"Taj dan smo bili na utakmici i nakon toga smo sjedile s Ivanom i igračima i tamo sam vidjela dečka s kojim sam se dopisivala preko Instagrama prije nekih pet, šest mjeseci. Počeli smo pričati, zezati se i nakon toga smo otišli u kafić svi skupa. Nakon toga smo otišli k Ivanu doma i kako smo on i ja razgovarali i zbližili se, Ivan je nekoliko puta vikao na nas jer više nije bio u centru pozornosti. Kad se četvrti put izvikao na nas, rekao je: 'Nećete biti tu'. Mi smo rekli: 'Pa dobro, nećemo', dignuli smo se i otišli. To je bilo oko jedan, dva ujutro. Vratila sam se oko pola šest u Ivanovu kuću", ispričala je Gabrijela.

Njezin odnos sa Samantom joj također nije odgovarao. "Slušala sam stalno njezine uvrede. Ostala sam u kući s njom i Vesnom koja je dolazila do mene ogovarati Samantu pa onda k Samanti ogovarati mene. Željela sam što prije izaći i ja sam to napravila, čisto iz nekog inata zato jer je Ivan cijelo vrijeme bio oko Samante nije mi posvetio nikakvu pažnju. Išla sam do kraja i napravila sve što sam trebala, samo da izađem van i da ne moram više biti na toj farmi", ispričala je Gabrijela.

Gabrijela je otkrila kako je upoznala Miroslava i njihovo dopisivanje. "Vidjeli smo se sasvim slučajno kad smo išli na snimanje 'Ljubav je na selu'. Ja kad sam njega vidjela, odmah mi se svidio bez da smo riječi prozborili. Pogledi su nam se sreli i cijeli dan nisam imala mira i javila sam mu se. Počeli smo pričati i čuli smo se i kad sam otišla na Ivanovu farmu. Doznao je sve što se dogodilo kod Ivana. Uvijek smo jedno drugome bili potpora. Nije me osudio zbog ovog kod Ivana. Rekao je: 'Što je bilo, bilo je'. Jedina je osoba koja me nije osudila. S druge strane, nisam ja Ivanu ništa ni kriva. Nismo cura i dečko, nismo vjenčani da bih mu trebala biti vjerna. To ako sam ja kod njega na farmi, ne znači ne znam što. Nije ni on meni posvetio pet minuta pažnje i mogu raditi što želim i ne moram nikome odgovarati za to", ispričala je.

