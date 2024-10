Gabrijela za RTL.hr o svojoj ljubavnoj prošlosti: 'Žena uvijek zadnja dozna'

Gabrijela je jedna od kandidatkinja farmera Darka, a za RTL.hr je otkrila da se prijavila u 'Ljubav je na selu' jer je htjela probati nešto novo. "Meni je to nešto nesvojstveno da prisustvujem u tako nečemu, ali učinilo mi se da bi bio zgodan trenutak napraviti nešto što inače ne bih nikada u životu. Pomislila sam kada ako ne sada i evo me tu", ispričala je.

Otkrila je zašto je odabrala Darka. "Darko me se jedini dojmio, iskreno rečeno. To je bila vrlo brza selekcija, recimo to tako", objasnila je. Istaknula je da joj se svidjelo Darkovo predstavljanje, njegov stav i razmišljanje o životu.

Osvrnula se na svoj brak koji je završio razvod. "Ja sam mislila da je bijelo lijepo, ali kako to obično biva, žena doznaje zadnja tako da sam ja zadnja doznala da taj moj brak nije bio dobar. Mislim, to je jedna duga, ružna priča koja je imala neki svoj kraj", rekla je Gabrijela.